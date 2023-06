Nova Rock: Auch Einsatzkräfte kämpfen mit dem Gatsch

Das Wort „ruhig“ würde einem im Zusammenhang mit dem Festival Nova Rock, das dieser Tage auf den Pannonia Fields über die Bühne geht, wohl nicht als Erstes in den Sinn kommen. Der Sprecher des Roten Kreuzes Burgenland, Manuel Komosny, nimmt es dennoch in den Mund. „Der Gatsch am Festivalgelände ist zwar eine Riesen-Herausforderung, die medizinischen Einsätze sind bisher zum Glück überschaubar.“

Insgesamt wurden in den ersten beiden Festivaltagen (Stand: Donnerstagabend) 511 Personen am Gelände versorgt. Zudem wurden 192 Transporte durchgeführt, davon wurden neun Festivalgäste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

