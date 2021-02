Notvergabe sichert vollen Betrieb auf der Weststrecke

„Es ist wichtig, dass die Pendlerinnen und Pendler jetzt Gewissheit haben, dass der Fahrplan nicht reduziert wird“, begründete Finanzminister Gernot Blümel die Freigabe. „Gleichzeitig haben jetzt auch die Unternehmen wirtschaftliche Planungssicherheit.“

Bereits im Frühjahr hatte das Klimaschutzministerium mit einer Notvergabe für die Aufrechterhaltung des Zugverkehrs in Corona-Zeiten gesorgt. Die Verlängerung der Zahlungen der Republik an die Bahnbetreiber um zwei Monate soll sicherstellen, dass der Bahnverkehr auf der Westbahnstrecke nicht eingeschränkt wird. So können auch Zugverbindungen, die sich derzeit nicht rentieren, weitergeführt werden. Das Umweltressort hat nun wieder die finanziellen Mittel, um so wie bisher, Züge zu bestellen. Das sichert einen regelmäßigen Taktfahrplan.

„Die Bahn ist das Rückgrat der öffentlichen Mobilität – auch und gerade in der Krise. Sie bringt die Pendlerinnen und Pendler auch jetzt sicher und gesund an ihren Arbeitsplatz“, lautete der Kommentar von Umweltministerin Leonore Gewessler. „Es ist unsere Aufgabe, dass all jene Menschen, die unser Land in der Krise am Laufen halten, sich auf die Bahn verlassen können.“

Es gibt wohl mehrere Gründe dafür, warum es bei den Hilfsgeldern für die ÖBB und der Westbahn zu Verzögerungen kam. Zuletzt war das Klima in der Regierungskoalition von ÖVP und Grünen deutlich angespannt. Streitthemen waren nicht nur die Abschiebung von Flüchtlingen. ÖVP und Grüne konnten sich bislang nicht auf ein neues Ökostromgesetz einigen. Bei der Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel gibt es ebenfalls Differenzen innerhalb der Regierungskoalition. Nun ist auch noch die Hausdurchsuchung bei Blümel dazugekommen.