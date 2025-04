NÖN und BVZ haben neuen Geschäftsführer

Das Niederösterreichische Pressehaus mit Sitz in St. Pölten, der Verlag der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) und der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ), hat seit 1. April 2025 einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Geschäftsführer Michael Ausserer wird mit Stichtag 30. April abberufen.

Bergmann geht de facto als Sanierer an Bord. „Herr Ausserer hat in den vergangenen Jahren einen Super-Job gemacht“, sagt Bergmann im Gespräch mit dem KURIER. „Aber jetzt ist es notwendig, den Trainer zu wechseln. Es ist mein Auftrag, das Unternehmen operativ und strategisch in eine geordnete Zukunft zu führen.“ Bergmann bestätigt auch, dass er 20 Jahre im VW-Konzern und auch als Finanzvorstand der Formel 1 tätig war. Weiters fungiert er als Unternehmensrestrukturierer.

Bergmann: „Ich stehe Unternehmen in schwierigen Situationen entweder beratend, mit Umsetzungsautorität oder mit Geld zur Verfügung.“