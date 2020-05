Niemand will evaluieren

Einsatzfahrer sollen die Rettungsgassen benoten, zeigen aber wenig Interesse daran. Sogar 30 Fahrsicherheitstrainings als Zuckerl machten wenig Eindruck. Zwar wurden Rotes Kreuz, Arbeitersamariterbund und Kuratorium für Verkehrssicherheit mit mehr als 60.000 Euro bedacht, um die Rettungsgasse zu evaluieren, aber das Personal zeigt bisher wenig Begeisterung. Der zweiseitige Erfahrungsbericht, der bei jedem Einsatz auf der Autobahn ausgefüllt werden soll, ist den Fahrern offenbar zu viel. Gerade einmal 50 Fragebögen wurden an die Zentrale des Roten Kreuz bisher geschickt – aus Wien, Salzburg und Vorarlberg sogar noch kein einziger.

Mitte Jänner erging deshalb vom Generalsekretariat an alle Mitarbeiter ein Hilferuf per eMail, das dem KURIER vorliegt. Die wenigen bisher eingesandten Protokolle stellen der umstrittenen Rettungsgasse aber kein gutes Zeugnis aus, denn selbst im zweispurigen Bereich dürfte sie – trotz gegenteiliger Beteuerungen – nicht so gut funktionieren wie angenommen. Obwohl zwei Drittel der Einsätze im zweispurigen Bereich stattfanden, haben nur 38,3 Prozent so funktioniert, wie es sein sollte.