Neue Bundesjugendsprecher fordern von Regierung rasch Maßnahmen

Die überparteiliche Bundesjugendvertretung (BJV) möchte das Sprachrohr für die Anliegen von rund 3 Millionen Kindern und Jugendlichen in Österreich sein. Am heutigen Donnerstag fanden in der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien die Wahlen für den Vorsitz und den Vorstand dieses Gremiums statt.

Zu den neuen Vorsitzenden wurden von den Delegierten mit überwiegender Mehrheit Ahmed Naief (Muslimische Jugend Österreich), Anna Schwabegger (Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs), Sebastian Stark (Junge Volkspartei) und Lejla Visnjic (Sozialistische Jugend) gewählt.