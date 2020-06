Neunjähriger von Mini-Bagger erdrückt

Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstagvormittag in Saalfelden im Salzburger Pinzgau gekommen: Ein neunjähriger Bub wurde von einem Hoftrac –einer Art kleinem Bagger – eingeklemmt und starb an seinen schweren Verletzungen.

Das Kind dürfte gegen 9 Uhr am elterlichen Bauernhof in der Ortschaft Hof bei Bauarbeiten geholfen haben. Auf dem Hoftrac hatte er Schotter geladen. Aus dem Spiel wurde bitterer Ernst: Der Lader kippte aufgrund eines Fahrfehlers auf die linke Seite, der Bub wurde darunter eingeklemmt. Laut Helfern des Roten Kreuzes, die als erste vor Ort waren, erlitt er lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Der Neunjährige wurde noch mit dem Rettungshubschrauber ins Salzburger Landeskrankenhaus gebracht, die Ärzte konnten aber nichts mehr für ihn tun.

Die Eltern werden vom Kriseninterventionsteam betreut. Sie stehen unter Schock und wurden noch nicht zum Unfallhergang befragt, sagt Polizeisprecher Michael Rausch: „Aufgrund der Tragik der Ereignisse lassen wir der Familie noch Zeit. Es sind aber einige strafrechtlich relevante Fragen offen. “Ungeklärt ist zum Beispiel, ob der Neunjährige zum Unfallzeitpunkt unbeaufsichtigt war und warum er überhaupt mit dem Mini-Bagger fuhr. Zumindest auf öffentlichen Straßen braucht man dafür einen Führerschein, auf Privatgrundstücken gibt es keine gesetzliche Vorschrift. Laut einer Nachbarin war der Bub öfters mit dem Hoftrac auf dem elterlichen Grundstück unterwegs: „Es hat ihm immer so viel Spaß gemacht, dem Papa zu helfen.“