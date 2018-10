Neues Waffengesetz: Messerverbot für alle Asylwerber

Vor allem der Paragraf 11a des geplanten neue Waffengesetzes wird für Diskussionen sorgen. Künftig ist für Drittstaatsangehörige (Asylwerber, illegal aufhältige Personen, Menschen ohne EU-Aufenthaltstitel) „der Erwerb, der Besitz und das Führen von Waffen und Munition verboten“. Das entspricht einer wesentlichen Verschärfung: Bisher galt das Verbot nur für Schusswaffen, künftig dürfen alle Asylwerber auch keine Hieb- und Stichwaffen mehr tragen.

Messer sind damit allerdings nur teilweise umfasst. Springmesser oder Butterflys fallen auf jeden Fall darunter, Küchenmesser oder Jagdmesser hingegen nicht. Die Zahl der Angriffe mit Hieb- und Stichwaffen stieg jedenfalls in den vergangenen fünf Jahren an, auf etwa das Doppelte – während die anderen Gewaltdelikte in Summe zurückgingen. Bei den ausgeforschten Tatverdächtigen bei Angriffen mit Messern und anderen Stichwaffen war die Zahl der Ausländer zuletzt höher als jene der Inländer.