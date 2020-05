Neues "Vorzeige-Häf’n" im Tennengau

Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP) hat am Freitag die neue Justizanstalt in Puch-Urstein (Tennengau) besucht und dabei die neu errichtete Anlage als "Vorzeigemodell für den Strafvollzug in Österreich" bezeichnet. Der Bau bietet Platz für 225 Häftlinge und hat 36 Millionen Euro gekostet. Ab 26. Juni werden dort insgesamt 90 Mitarbeiter beschäftigt sein. "Für uns haben sich viele notwendige Reformen aufgestaut. Diese Justizanstalt ist in ihrer Ausstattung zukunftsweisend", erklärte der Justizminister. Ziel sei es, die Rahmenbedingungen der Haft humaner zu gestalten, betonte Brandstetter bei dem Rundgang.

Auf 14.300 Quadratmetern erwartet die Häftlinge in dem "Niedrigenergiehaus" eine zeitgemäße und komfortablere Haftbedingung als in der bisherigen Justizanstalt in Salzburg. Hell gestaltete, mit WC und Dusche versehenen Hafträume bieten Platz für höchstens zwei Personen. Im mehr als 100 Jahre alten Justizgebäude mussten sich noch bis zu zehn Häftlinge eine Zelle teilen.