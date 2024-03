Neues Buch über Insekten: Kleines kann Großes bewirken

Sie fliegen durch die Lüfte, graben sich durch die Erde, krabbeln darüber, leben auf offener See, auf Gletschern, in Wüsten und natürlich im (Regen-)Wald. Insekten bevölkern den Blauen Planeten in einer unermesslichen Artenvielfalt und das seit mehr als 400 Millionen Jahren.