Neuer Stadtteil ohne Grenzen entlang der B17

Spaziergänger flanieren unter den Bäumen die Triester Straße entlang, Schüler der nahen AHS Vösendorf nutzen ihre Freistunde, auf ihren Rädern sind bereits einige neue Bewohner des Marktviertels sowie der Siebenhirtener Ketzergasse auf dem Heimweg.

So zumindest lautet die Zukunftsvision, die derzeit für das Grätzel am Wiener Stadtrand Form annimmt. Ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Geschäftsflächen sowie Naherholungsgebieten soll entstehen. Das Besondere daran: Erstmals wird Stadtplanung über Landesgrenzen hinaus betrieben.

Derzeit liegt die Gegend weitgehend brach. Täglich stauen sich Pendler auf der vierspurigen B17, im Marktviertel wechseln sich Wettcafés mit Outlet-Centern und Parkplätzen ab. An der Ketzergasse stehen Häuser leer. Viel ungenutzte Fläche in einer stark wachsenden Region. Schon 2025 sollen mehr als zwei Millionen Menschen in Wien leben, die Bevölkerung im Bezirk Mödling soll um fünf Prozent auf 125.600 Einwohner zulegen. „Es geht darum, Räume neu zu denken. Nicht im Sinne von Landesgrenzen sondern im Sinne von Lebensräumen“, betont der zuständige nö. Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP).