Neuer Cluster in Salzburg: Elf Corona-Fälle in Jungscharlager

In Salzburg dürfte sich ein neuer Covid-Cluster gebildet haben: Wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte, ist ein Ferienlager der katholischen Jungschar in Großarl im Salzburger Pongau betroffen.

Aktuell sind dem Cluster elf Infektionen zuzuordnen, zwei Betreuer des Lagers und neun Kinder und Jugendliche um die 14 Jahre sind positiv getestet, heißt es von der Erzdiözese Salzburg. Das Jungscharlager fand in der Vorwoche statt.