Neue Wohnprojekte boomen: Das verschlafene Erdberg wacht auf

„An der Lände stehen dir alle Möglichkeiten offen“, heißt es in Wohnungsanzeigen an der Erdberger Lände. Was damit gemeint ist: Das Gebiet ist gut erschlossen, die U-Bahn ist in unmittelbarer Nähe, die Infrastruktur ist gut, der Prater ist nah und es gibt einen guten Anschluss an die Autobahn.

Auch im Büro von Stadträtin Kathrin Gaal ( SPÖ) weiß man von den Vorteilen des Grätzels. „Das Gebiet ist sehr attraktiv“, sagt ein Sprecher der Ressortchefin.

Die Erdberger Lände ist nicht das einzige Viertel im 3. Bezirk, in dem gebaut wird, beispielsweise auch in St. Marx.