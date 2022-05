Neue Themenwanderung: Wo die Diplomarbeit den Weg weist

Kein Schnellschuss

Dass Themenwege bei Wanderern immer beliebter werden, bestätigt auch der Österreichische Alpenverein (ÖAV). „Themenwege sprießen wie Schwammerl aus dem Boden“, sagt Georg Unterberger, ÖAV-Leiter der Abteilung Hütten und Wege.

Bei Themenwegen würden die Alpenvereinsprofis, die gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein in der Alpenrepublik immerhin ein Wegenetz von 40.000 km betreuen, solche bevorzugen, die Wanderer aufklären und sensibilisieren. „Ein Themenweg darf kein Schnellschuss sein, sondern muss langfristig Sinn machen. Er muss gepflegt werden und er sollte keine Eventisierung darstellen“, sagt Unterberger. Im Seebachtal gelten ein Wasserspielplatz und eine Wiese zum „Butterle wolgen“ wohl eher nicht als Megaevent.

Was Gfrerer als Nächstes plant? Aktuell schreibt die Hotelmanagement-Studentin an ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Nachhaltige Mobilität in ländlichen Tourismusregionen in Kärnten“. Es bleibt also spannend.