Neue Studie: Autos werden höher – und gefährlicher

Diese Daten hat der VCÖ (Verein Mobilität mit Zukunft) erhoben. Und die Mobilitätsexpertin des Vereins, Katharina Jaschinsky, verknüpfte eine Warnung und eine Forderung mit diesen Zahlen: „Bei Unfällen treffen Autos mit hoher Front Kinder am Kopf statt am Becken, erwachsene Fußgängerinnen und Fußgänger am Becken oder am Oberkörper statt auf Kniehöhe.“