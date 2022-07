Neue Straßenbahn für Graz: Weichenstellung für den 8er

Von dort geht es weiter in die Karlauerstraße, wo ein Einkaufszentrum an das Tramnetz angeschlossen wird, danach bis zum Nahverkehrsknoten Don Bosco. Dort hält auch die S-Bahn, die aus dem Umland in die Stadt führt. Bisher war dieser Teil von Graz öffentlich nur mit Bussen erschlossen.

„Das ist ein wesentlicher Teilabschnitt, der diesen Bereich der Stadt fundamental verändern wird“, ist Schwentner überzeugt. Bis allerdings die ersten Fahrgäste in die Linie 8 einsteigen können, dauert es: Verkehrsplaner Martin Bauer kalkuliert mit einem Fertigstellungstermin 2030. Bis 2023 soll das Detailkonzept erstellt werden, außerdem müssen private Grundstücke entlang der Strecke erworben werden.

Zudem steht die Finanzierung noch nicht: Wie bei der Entflechtungsstrecke für die Innenstadt will die Vizestadtchefin auch dafür den Bund an Bord holen. „Wir bemühen uns auch hier um eine 15-a-Vereinbarung“, betont Schwentner, also um eine Mitfinanzierung durch das Infrastrukturministerium. Das kann allerdings nur mithilfe des Landes passieren: Solche Vereinbarungen sind Bund-Land-Verträge, sie können nicht mit Städten abgeschlossen werden.