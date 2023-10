Neue Kaserne in Villach um 200 Millionen Euro teurer als geplant

Mehr Geld zur Verfügung

Laut Bauer seien in der Zwischenzeit zwei Faktoren schlagend geworden: Einerseits die Inflation - andererseits die Tatsache, dass einfach mehr Geld zur Verfügung sei: "Also wird nun ein Projekt errichtet, das die kommenden 50 Jahre noch State of the Art ist. Die Kaserne hätte schon von Beginn an so viel gekostet, wenn man das Budget schon damals zur Verfügung gehabt hätte", so der Heeressprecher.

➤ Mehr lesen: Tanner will weitere 12 "Black Hawk"-Hubschrauber kaufen