Betrugsmasche: Mit Foto des Grazer Bürgermeisters Geld ergaunert

Betrugsversuche über soziale Medien nehmen immer kuriosere Formen an: In Graz sind vor kurzem Nachrichten über Messenger-Dienste wie etwa Facebook aufgetaucht, die von Bürgermeister Siegfried Nagl stammen - angeblich. Nach anfänglichem "Hallo" und "Wie geht's?" geht es jedoch zur Sache: Der vermeintliche Stadtchef bittet seine Empfänger um Geld, das mit erheblichem Gewinn zurückgezahlt werde.

Am Dienstag ging eine entsprechende Anzeige bei der Polizei in Graz ein, zumindest eine Frau ist bereits auf das mit einem Foto Nagls versehene Profil hereingefallen: Sie zahlte vergangene Woche Geld auf das angegebene Konto ein. Als sie die versprochenene Rückzahlung samt Zinsen nicht erhielt, erstattete sie Anzeige.

Alarmiert

Im Bürgermeisteramt ist man alarmiert ob dieser pikanten Angelegenheit. Am Mittwoch warnte die Stadt Graz eindringlich vor dem gefälschten Profil: "Dieses Messenger-Konto steht in keinerlei Kontakt mit dem Grazer Bürgermeister und wird für betrügerische Zwecke verwendet", hieß es in einer Aussendung.