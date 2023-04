Neuartiges Ortungssystem half dabei, verirrte Wanderin zu finden

„Erste Versuche der beiden, den Standort der Dame zu definieren, waren sehr unsicher“, berichtete Notruf NÖ am Samstag in einer Aussendung. Deshalb forderte der Sohn über den Alpinnotruf 140 Unterstützung seiner Bergrettungskameraden an.

Erfolg durch "what3words“

Während sich die alarmierten Einsatzkräfte der Ortsstellen Mönichkirchen, St. Corona und Aspang in dem großen Gebiet auf die Suche nach der Frau begaben, versuchte Notruf-NÖ-Supervisor Florian Kindl telefonisch und mithilfe verschiedenster Systemanwendungen den genauen Standort der Verirrten festzustellen.

Erfolg brachte schließlich das System „what3words“, welches die Leitstelle erst seit kurzer Zeit benutzt.