Napoleonische Kriege: Feldlager in Niederösterreich entdeckt

In Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist ein vermutliches Feldlager der französischen Armee aus dem Jahr 1805 entdeckt worden. Mitarbeiter des Amtes für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) des Bundesheeres, des Ludwig-Boltzmann-Instituts und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) haben bei der Erprobung von Sensortechniken am dortigen militärischen Schießplatz nicht nur wie geplant Kampfmittel, sondern auch die archäologischen Fundstücke entdeckt.

Dann wurde das Bundesamt für Denkmalschutz informiert, in den vergangenen Tagen fanden Grabungen statt. Die erste Annahme, dass es sich um ein Schlachtfeld handeln könnte, wurde rasch verworfen, da keinerlei menschliche Überreste zu finden waren. Stattdessen wurden Gruben freigelegt, in denen die „Grande Armée“ wohl aus Witterungsgründen ihre Zelte stehen hatte. Ebenso wurden große Mengen an tierischen Knochen und Keramikgefäßen gefunden, die auf die Verpflegung der Soldaten hindeuten.