Nächtlicher Überfall am Bahnhof: Täter (16) sah sich als Opfer

Hauptschulabschluss hat er keinen. Den will er gerade nachholen, sagt der 16-Jährige auf der Anklagebank am Landesgericht Wiener Neustadt. Auf zwei Vorstrafen hat es der syrische Staatsbürger aber schon gebracht. Wegen schweren Raubes und wegen Sachbeschädigung wurde der Jugendliche aus dem Bezirk Mödling in den Jahren 2023 und 2024 bereits rechtskräftig verurteilt.

Dass ihn die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nun schon wieder des Raubes bezichtigt, kann er gar nicht verstehen. "Natürlich nicht schuldig“, antwortet er auf die Frage der vorsitzenden Richterin nach seiner Verantwortung.

Was war passiert?

In der Nacht zum 19. Oktober 2024 war ein Passant gegen 4 Uhr morgens am Bahnhof Mödling ins Visier einer Gruppe von fünf oder sechs Jugendlichen geraten. "Sie haben ihn gefragt, ob er Geld oder Zigaretten für sie habe“, schildert die Staatsanwältin im Prozess am Freitag. Als der Mann verneinte, sei der Angeklagte auf ihn zugekommen, habe gefragt, warum er "so frech“ sei und erneut Bargeld oder Zigaretten verlangt.