Nächtliche Schüsse vor Saunaclub - während Ehefrau im Auto wartete

Die Frage, warum der Türsteher die beiden ungerechtfertigt belasten sollte, konnte er nicht schlüssig beantworten. Die Waffe abgefeuert zu haben, bestritt er aber. So wie auch seine Ehefrau, die beteuerte: "Die Pistole war gar nicht im Auto."

Weshalb er den Saunaclub in dieser Nacht aufgesucht habe, wollte die Richterin vom 29-Jährigen wissen. "Weil ich ein Bier trinken wollte", lautete die Antwort. "Und da gehen sie in ein solches Etablissement und lassen Ihre Frau im Auto warten?", wunderte sich die Vorsitzende. "Es war sonst nichts mehr offen um diese Uhrzeit und ich wollte ja keinen Blödsinn machen , wirklich nur ein Bier trinken", erwiderte der Angeklagte.

Nicht die einzige überraschende Antwort in diesem Prozess. Als die Vorsitzende vom Türsteher wissen will, ob er Angst gehabt habe, als die Schüsse fielen, meint dieser gelassen: "Nein, so etwas kommt bei uns öfters vor. Eine Schlägerei gibt es fast jeden Tag."

Das Gericht sah keinen Grund, an der Aussage des Zeugen zu zweifeln. Das Urteil, 12 Monate Haft für den 29-jährigen Serben und 6 Monate bedingt für seine Ehefrau, ist nicht rechtskräftig.

Zwei Freisprüche

Freigesprochen wird der Mann von zwei weiteren Anklagepunkten: Seinen eigenen Bruder mit einem Radschlüssel niedergeschlagen zu haben und auf eine Polizeibeamtin mit seinem Wagen zugefahren zu sein, um eine Verkehrskontrolle zu vermeiden.