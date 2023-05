Nächtlicher Rettungseinsatz in den Hohen Tauern

Am Großen Geiger (3.360 Meter) in den Hohen Tauern haben in der Nacht auf Mittwoch 16 Bergretter in einem langwierigen Einsatz einen verstiegenen Alpinisten geborgen. Der Deutsche war im dichten Nebel knapp unterhalb des Gipfels im Bereich der Geigerscharte in unwegsames Gelände geraten und hatte gegen Abend die Einsatzkräfte alarmiert.

Gegen 20 Uhr wurden dann zwei Teams der Bergrettung von einem Rettungshubschrauber auf ein Plateau auf etwa 2.700 Metern Höhe geflogen.