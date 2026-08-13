Die Aufregung rund um das Naturschauspiel lag quasi in der Luft – die partielle Sonnenfinsternis lockte am 12. August in Wien zum Public Solar-Viewing der VHS, auf die Sophienalpe in Penzing, auf den Donauturm oder an die Neue Donau. In Klosterneuburg versammelten sich viele etwa beim Open-Air-Event „From Eclipse to Starlight“ am Campus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA). In Oberösterreich boten der Linzer Klassiker Pöstlingberg oder der Attersee mit Beobachtung vom Wasser aus freien Blick auf den Himmel. Die ganze Sonnenfinsternis dauerte nahezu eine Stunde. Die Eklipse begann um 19.22 Uhr und endete um 20.14 Uhr. Am längsten beobachtet werden konnte das Spektakel in Vorarlberg, denn dort ging die Sonne erst um 20.39 Uhr unter.

Bei der partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne, sodass eine helle Sichel übrig bleibt. Die letzte, die in Österreich zu sehen war, liegt 27 Jahre zurück und fand am 11. August 1999 statt. Viele können sich wohl noch aus Kindertagen daran zurückerinnern.

Wann kann man die nächste Sonnenfinsternis in Österreich sehen? Wer in Österreich die nächste totale Sonnenfinsternis erleben möchte, muss bis zum 3. September 2081 warten. Bei der totalen Sonnenfinsternis deckt der Mond die Sonne komplett ab, sodass es dunkel wird. Aber bereits nächsten Sommer kommt es woanders auf der Erde zu einem weiteren Himmelsschauspiel: Am 2. August 2027 gibt es mit einer Komplettverdunkelung von über sechs Minuten die längste totale Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts. Diese wird zwar nicht von Österreich aus zu sehen sein, allerdings von Südspanien, Nordafrika und Teilen des Nahen Ostens. Immerhin: Hierzulande wird die Sonne zu rund 50 Prozent verdeckt sein.

Wucherpreise bei Schutzbrillen Getrübt wurde die gestrige Sonnenfinsternis vor allem durch den Umstand, dass Schutzbrillen bereits Tage zuvor in Österreich nahezu restlos ausverkauft waren. Auf dem virtuellen Marktplatz willhaben entstanden regelrecht Wucherpreise mit einer Preisspanne zwischen 10 und 200 Euro. Ein Beispiel gefällig? Ein User bot seine Brille etwa für 1.900 Euro an und bewarb sie als „perfekte Wertanlage für das Jahr 2081“. Ob es sich bei der Anzeige um einen Scherz handelt, war nicht ersichtlich. Sein Angebot war bis zum 13. August noch abrufbar.