Nachrichten-Überblick: Ein überglücklicher Dominic Thiem und ein vorsichtiger Donald Trump

ATP-Finals: Thiem jubelt über "größten Sieg meiner Karriere": Mit einem dramatischen Drei-Satz-Sieg gegen Top-Favorit Djokovic zieht der Tennisstar erstmals ins Halbfinale ein ( zum Bericht ).



"Impeachment": Donald Trump Überlebtdie Ukraine-Affäre? Heute beginnen die öffentlichen Anhörungen . Wie realistisch ist die von den Demokraten angestrebte Amtsenthebung wirklich? Und wie lautet die Verteidigungsstrategie Trumps und der Republikaner? Alle Antworten dazu finden Sie hier .



Streit um "zweifelhafte" Hacklerregelung: SPÖ ÖVP Wahlkampf auf ihr Betreiben beschlossenen Regelung durchbringen ( Diekämpft um eine Ausweitung auf Beamte, diehält dagegen. Und Experten halten überhaupt eine Aufhebung durch das Höchstgericht für möglich. Zunächst steht aber noch der politische Richtungsstreit bevor. möchte heute im Nationalrat per Fristsetzungsantrag die Ausweitung der erst imauf ihr Betreiben beschlossenen Regelung durchbringen ( mehr dazu hier ).



Heikler Trip in Syrien-Krise: Donald Trump – diesmal in außenpolitischer Mission. Erstmals seit dem türkischen Einmarsch in Syrien sprechen heute der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Trump unter vier Augen. Ein Treffen mit Konfliktpotenzial also ( Und noch einmal– diesmal in außenpolitischer Mission. Erstmals seit dem türkischen Einmarsch insprechen heute der türkische Präsidentund Trump unter vier Augen. Ein Treffen mit Konfliktpotenzial also ( mehr dazu hier