Bolivien: Senatorin Jeanine Anez erklärt sich zur Interimspräsidentin

Zur Begründung für die Selbstproklamation gab die Oppositionspolitikerin die "Notwendigkeit" an, "ein Klima des sozialen Friedens zu schaffen". "Ich werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um das Land zu befrieden", sagte sie. Zugleich kündigte die 52-Jährige an, "so schnell wie möglich Neuwahlen einzuberufen".

Morales kritisiert "Staatsstreich"

In Bolivien war ein Machtvakuum entstanden, nachdem der unter Druck geratene bisherige Staatschef Evo Morales zurückgetreten war. Er geißelte die Selbsternennung von Anez zur Übergangspräsidentin von seinem Exil in Mexiko aus als "Staatsstreich". Im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter sprach Morales vom "heimtückischsten und schändlichsten Staatsstreich der Geschichte".