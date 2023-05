Nach Mure: Westbahnstrecke im Tiroler Oberland ab Mittwoch frei

Die ursprüngliche Prognose ging davon aus, dass die Strecke nach den notwendigen Sicherungsmaßnahmen ab Mittwoch vorerst nur für den Fernverkehr und eingeschränkt für Güterzüge geöffnet werden kann. Der Nahverkehr hätte noch bis 18. Juni im Schienenersatzverkehr geführt werden müssen, um in den längeren Zugpausen die aufwändige dauerhafte Hangsicherung fertigstellen zu können.

Da der betroffene Gleisbereich auf einer Seite direkt an den instabilen und steilen Hang und auf der anderen Seite zum Inn hin abfällt, gestaltete sich die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen laut ÖBB besonders schwierig. Sämtliche Gerätschaften konnten nur auf der Schiene an- und abtransportiert werden, notwendige Materialien mussten per Helikopter in den Hang eingeflogen werden.