Nach Krampus-Eklat: Wenn einer trinkt, fahren alle heim

Man habe einen Stamm von Vereinen, die sich zu benehmen wüssten, erklärt das Stadtmarketing. „Neu gegründete Gruppierungen nehmen wir prinzipiell nicht, weil wir sie nicht einschätzen können“, meint Wastl. Alle anderen Bewerber werden exakt unter die Lupe genommen. Wastl: „Wir checken den Internetauftritt der Perchten, holen Infos bei befreundeten Veranstaltern ein und beobachten auch bei diversen Umzügen, wie sich die Gruppen dort aufführen.“

Höhepunkt des eineinhalbstündigen Spektakels in Villach am 30. November wird übrigens am Ende der Veranstaltung die schon traditionelle Demaskierung bilden. Damit will man Kindern das Brauchtum näher bringen und ihnen zeigen, wer hinter den furchterregenden Fratzen steckt.