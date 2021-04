Nach Home-Invasion bei Salzburger Juwelierfamilie: Zweite Anklage

Er sitzt in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat bereits vor ein paar Monaten Anklage gegen ihn erhoben.

Beim 39-Jährigen klickten am 9. Dezember 2020 ebenfalls in Prag die Handschellen. Er wurde inzwischen nach Österreich ausgeliefert, aber nicht in dieselbe Justizanstalt gebracht wie sein mutmaßlicher Komplize, um Absprachen untereinander zu vermeiden. Die beiden Beschuldigten waren laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg vor einigen Jahren in Tschechien im selben Gefängnis inhaftiert gewesen.

Ein Prozesstermin im Fall der Home Invasion in Koppl steht noch aus. Die Anklageschrift ist noch nicht rechtswirksam, wie der stellvertretende Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, Andreas Wiesauer am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Anklageschrift wurde dem Verteidiger des 39-Jährigen diese Woche zugestellt, sie muss noch für den Beschuldigten in seine Muttersprache übersetzt werden.

Nach einem dritten Täter wird noch gefahndet