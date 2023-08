Nach Geldbehebung in Kärnten: Frau in ihrem Auto beraubt

Eine 36-jährige Slowenin ist am Dienstagnachmittag beraubt worden, nachdem sie bei einer Bank in Klagenfurt Geld behoben hatte. Die zwei Täter dürften ihr nachgefahren sein, sie überwältigten die Frau, während diese eine Pause machte. Das Duo erbeutete eine mittlere vierstellige Summe, eine Alarmfahndung verlief vorerst erfolglos, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.