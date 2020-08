Vier Infizierte nach Gartenparty: Gesundheitsstadtrat in Quarantäne

Laut einem Krone-Bericht muss der Villacher Gesundheitsstadtrat Christian Pober (ÖVP) in Quarantäne. "Er war einer der Gäste einer Gartenparty. Diese fand am Freitag Nachmittag statt und eine Besucherin ließ sich nach auftretenden Sympthomen testen," bestätigt Wolfgang Kofler, Pressesprecher der Stadt Villach. Die Gartenparty wurde und wird jährlich von einem Villacher Gastronom veranstaltet, der selbst samt drei weiteren Gästen postiv auf Covid-19 getestet wurde.

Sorge bereitet auch das Lokal des Gastronomen. Denn just nach der bereits erwähnten Gartenparty kam es im „29er“ in der Lederergasse zu einem Hauskirchtag mit hunderten Gästen, unter ihnen ebenfalls Stadtrat Christian Pober.

Rotes Kreuz testet

In Villach bekommt man es dementsprechend mit der Angst zu tun, dass jetzt ein Corona Cluster entsteht. So wurde die Freitracht mit den Livemusik-Darbietungen in den Gastgärten und das restliche Rahmenprogramm für diesen Freitag aus Vorsichtsmaßnahme verschoben.

Für die Gäste der Gartenparty wurde vom Roten Kreuz bei der Richard-Wagner-Schule in Villach nun eine Corona-Teststation eingerichtet.

Stadtrat ignorierte Corona-Sperrstunde

Pober habe zwar bereits einen negativen Covid-Test, bleibe aber für zehn Tage in Quarantäne, erklärt Kofler weiter.

Ebenfalls sind alle weiteren 80 Gäste der Gartenparty in Quarantäne. Laut Krone war erst vor Kurzem bekannt geworden, dass Stadtrat Pober zweimal die Corona-Sperrstunde ignorierte, was sogar polizeilich festgehalten wurde.