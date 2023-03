Nach frühlingshaften Temperaturen: Wintereinbruch in Sicht

Nach dem Abzug der Kaltfront bleibt der Samstag im Einfluss einer westlichen Strömung. Diese sorgt bis zum Abend für einen steten Wechsel aus Sonne und ein paar dichteren Wolken. Vor allem im Berg- und Hügelland ist bei einer Schneefallgrenze um 1.500 Meter Seehöhe mit Regenschauern zu rechnen. Es weht mäßiger, im Norden und Osten zum Teil auch lebhafter Westwind. Die Frühtemperaturen betragen zwei bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen elf bis 17 Grad.

Schauer am Sonntag

Von Westen her ziehen am Sonntag die Wolken einer schwachen Störung auf und vor allem im Bergland gibt es ein paar Schauer, am Nachmittag kann es zeitweise regnen. In den flacheren Regionen im Norden und Osten und generell im Süden kommen aber kaum nennenswerte Mengen zusammen. Am Abend beginnen die Wolken im Westen aufzulockern. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei ein bis acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei neun bis 18 Grad.

Mit einer Nordwestströmung ziehen am Montag weiterhin Wolken durch, dazwischen gibt es sonnige Abschnitte. An der Alpennordseite bleiben die Wolken meist den ganzen Tag dicht und es regnet oder schneit, die Schneefallgrenze sinkt von anfangs rund 700 Meter bis in tiefe Lagen. Abseits der Nordstaulagen bleibt es bei kurzen Schauern. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und lebt oft stürmisch auf. Die Frühtemperaturen kommen nur mehr auf minus ein bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf vier bis 13 Grad, wobei es tagsüber vor allem an der Alpennordseite immer mehr abkühlt. Die höchsten Temperaturen gibt es im Südosten.

Etwas Sonne am Dienstag

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter nur langsam. An der Alpennordseite halten sich dichte Wolken und es schneit noch zeitweise. Abseits vom Bergland bleibt es weiterhin bei kurzen Schauern und zwischendurch kommt die Sonne hervor. Die Schneefallgrenze liegt in tiefen Lagen, im Westen steigt sie am Nachmittag allmählich auf rund 400 Meter. Der Wind weht lebhaft bis stürmisch aus Nordwest, lässt am Nachmittag aber wieder deutlich nach, bei Frühtemperaturen von minus sechs bis null Grad und Tageshöchsttemperaturen von vier bis acht Grad.

Pollensaison

Durch die Abkühlung und die Niederschläge am Wochenende wird nach intensiven Belastungen die Situation beim Pollenflug wieder entspannter. Sobald die Witterungsbedingungen aber wieder mehr Pollenflug zulassen, steht dem Start der Birkenpollensaison nicht mehr viel im Weg, da bereits jetzt eine Vielzahl der Birkenkätzchen die Blühbereitschaft erreicht haben, so die Medizinische Universität Wien in Kooperation mit den regionalen Pollenwarndiensten der Bundesländer in einer Aussendung. Vor allem an thermisch begünstigten Standorten kann es auch vor dem Wochenende schon zu ersten geringen bis mäßigen Belastungen kommen.