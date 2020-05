Nach der "kalten Sophie" kommt der Sommer

Pankratius, Servatius, Bonfiatius und die "kalte Sophie" haben ihrem Namen als "Eisheilige" in der zweiten Mai Woche alle Ehre gemacht. Es war kalt. Oder zumindest kälter als in den Tagen und Wochen zuvor.

Allgemein ist der bisherige Frühling laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) nämlich um 1,3 Grad zu warm gewesen - und es wird auch wieder warm werden.

Mai im Durchschnitt

Die ersten beiden Maiwochen bewegten sich rund um die Durchschnittstemperaturen, im Westen und im Süden liegen die Werte leicht über dem langjährigen Mittel, im Norden und im Osten leicht darunter. So hat es in Wien im Mai durchschnittlich 15,1 Grad, heuer 14,6; in Innsbruck liegt der Mittelwert bei 14,2 Grad, der heurige Mai brachte bisher 14,5 Grad im Durchschnitt.