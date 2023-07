In der Nacht auf Samstag mussten zehn Personen aus einem Mehrparteienhaus mittels Drehleiter gerettet werden. Unbekannte zündeten in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Liefering einen Schuhschrank an. Die Berufsfeuerwehr evakuierte wegen der starken Rauchentwicklung das gesamte Gebäude.