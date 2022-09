Nach blutigem Streit bei Grazer Imbissstand im Juli: Opfer verstorben

Ein 31-Jähriger ist nun an den Folgen einer Messerattacke von Ende Juli in Graz gestorben. Der Weißrusse war am 28. Juli im Volksgarten bei einem Imbissstand von einem 55-jährigen Russen niedergestochen worden. Helfer hatten damals noch das Leben des Opfers gerettet, doch am Mittwoch starb der Mann an einem Multiorganversagen, teilte das Krankenhaus mit. Gegen den Verdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt, wird nun wegen Mordes ermittelt, so am Freitag die Landespolizeidirektion.