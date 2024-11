Mutmaßlicher Raubüberfall auf Postzustellbasis im Flachgau

In Neumarkt am Wallersee im Flachgau ist am Donnerstagvormittag offenbar eine Postzustellbasis überfallen worden. Der mutmaßliche Raubüberfall sei telefonisch bei der Polizei angezeigt worden, erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage.

Der Anzeige zufolge habe ein unbekannter, mit einer Sturmhaube getarnter Mann Geld gefordert und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Verletzt wurde offenbar niemand.

Ob der Unbekannte tatsächlich etwas erbeutet hat und wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. "Die Alarmfahndung hat nichts ergeben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen in alle Richtungen", sagte der Polizeisprecher.

Der mutmaßliche Täter soll eine dunkle Kleidung und einen blauen Rucksack getragen haben. Seine Körpergröße wurde mit rund 1,80 Meter beschrieben. Gesprochen habe der Mann mit südländischem Akzent, hieß es.

Neben einem Aufgebot an Polizisten war auch das Rote Kreuz vor Ort. Personen mussten aber keine versorgt werden, wie eine Rot-Kreuz-Sprecherin gegenüber der APA erklärte. Laut Polizei wurde die Tatortarbeit am frühen Nachmittag beendet. "Gesicherte Spuren werden verglichen und ausgewertet. Auch Zeugen und weitere Auskunftspersonen müssen noch vernommen werden."