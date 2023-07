"Musste niesen": Xavier Naidoo fährt mit Porsche Fußgänger an

Er sei von Verschwörungserzählungen geblendet gewesen, habe sich auf Irrwegen befunden: So lautete die Beichte des deutschen Sängers und vormaligen Reichsbürgers Xavier Naidoo vor mehr als einem Jahr.

Doch am Samstag geriet er wiederholt auf Abwege - allerdings im Straßenverkehr. Naidoo hat einen Unfall im oberösterreichischen Mühlviertel gebaut, wie die Kronen Zeitung berichtet. Demnach sei der ehemalige Frontman der Söhne Mannheims am Samstag gegen Mittag mit seinem 500.000 Euro teuren Porsche 911 auf der B 310 in Rainbach im Mühlkreis unterwegs gewesen. Fahrziel: Tschechien.

Laut eigenen Aussagen habe er plötzlich heftig niesen müssen. Dadurch geriet der Porsche auf den Gehsteig und erfasste einen Fußgeher. Der 39-jährige Tscheche wurde auf den Sportwagen geschleudert und verletzt. Allzu schlimm sollen die Verletzungen jedoch nicht sein.

Gegen Naidoo wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der Alkotest fiel negativ aus.