Muskelschau am Ratzersdorfer See

Klimmzüge, Dips und die „menschliche Flagge“ – allein der Gedanke an diese Übungen reicht aus, um ins Schwitzen zu kommen. Bilal Raizmanov aus St. Pölten reichte das aber noch lange nicht. Schon mit 14 Jahren interessierte sich Bilal für Calisthenics, also das Training mit dem eigenen Körpergewicht, und begann daraufhin zu trainieren. Bisher hatte er aber in St. Pölten nie die Möglichkeit diesen Sport auszuüben.

Mit seinem Wunsch, einen eigenen Trainings-Park in der Landeshauptstadt zu errichten, wandte er sich vor zwei Jahren an das Jugendzentrum Steppenwolf in St. Pölten. „Wir verfolgen im Jugendzentrum einen partizipativen Ansatz, sind also immer offen für die Ideen und Wünsche der Kids“, erklärt Michael Hogl, der Leiter von Steppenwolf. „Wenn die Jugendlichen sich selbst um ein Projekt kümmern, fördert das die Eigenverantwortung, steigert den Selbstwert und sie schätzen das Projekt dann auch mehr.