Murenabgänge und Sturm: Schwere Unwetter in Tirol

Am Sonntag soll das Tief „Ellen“ ganz Österreich erreichen. Im Westen Österreichs kam es bereits am Samstagabend zu heftigen Gewittern. Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, kam es im Bezirk Imst zu sturzflutartigen Regenfällen. In Silz wurden Keller und Unterführungen überschwemmt.

Auf die Gemeindestraße, die nördlich der A12 zwischen Mötz und Silz verläuft, gingen kleinere Muren ab.