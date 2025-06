Zeitgeschichte: "Mei Bier is net deppert"

Im ORF -Kundendienst ist dokumentiert, dass "Salz der Erde", so der etwas gespreizte Titel der ersten Folge, sofort ein Aufreger war. Nach der Ausstrahlung gab es – obwohl erst um 22.15 Uhr gesendet – relativ viele, meist ablehnende Reaktionen. Eine davon im Wortlaut: "Mir Weaner san net so ordinär, es Orschlöcher".

"Arbeiterdichter"

Autor und Schöpfer des gelernten Elektrikers Edmund "Mundl" Sackbauer und seiner gleichermaßen proletarischen Verwandtschaft war der "Arbeiterdichter" Ernst Hinterberger (2012). Ich besuchte ihn bald nach dem Serienstart in einer Schraubenfabrik, in der er als einfacher Arbeiter tätig war. "I schreib scho seit 20 Jahr, aber ’s Geld muss i immer noch in der Fabrik verdienen", erzählte der damals noch weithin unbekannte Schriftsteller. "Es war ursprünglich a Roman", verriet Hinterberger, "den hab i dann fürs Fernsehen dramatisiert". Einiges musste er ändern. So sollte die Familie Sackbauer, sagte er, laut seinem Manuskript in Folge 2 nach Jesolo auf Urlaub fahren. "Da hat der ORF aber g’sagt, die Dreharbeiten kommen zu teuer." Also schrieb er das Buch um: "Der 'Mundl' wird jetzt arbeitslos und der Italienurlaub platzt."

Trotz der vielen negativen Reaktionen wagte der ORF eine zweite Folge, die im Oktober 1975 ausgestrahlt wurde. Gedreht statt in Italien kostengünstig an einer "Lacken" im 14. Bezirk.

Nach Hinterberger interviewte ich den eben auch noch unbekannten Hauptdarsteller Karl Merkatz (2022), der in seiner ungehobelten, aber letztlich gutmütigen Art zur Kultfigur werden sollte. "Meine Mutter geniert sich ein bissl für mich", gestand Merkatz, "weil so wie im Fernsehen bin ich nämlich nicht." Merkatz war lange auf deutschen Bühnen aufgetreten, zuletzt am Schauspielhaus Hamburg unter Boy Gobert, "aber das Wienerische hab i dort net verlernt".

Das allerdings wusste bald ganz Österreich, denn mit dem geringen Bekanntheitsgrad war’s schnell vorbei: Wenn er in Wien über die Straße ging, sagten fremde Leute "Servas, Mundl" zu ihm; dass er Merkatz hieß, wussten die wenigsten.