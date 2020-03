Zeitgeschichte: Die Villen der Prominenz

Man ist schon sehr privilegiert, wenn man in einer der Villen am Stadtrand von Wien leben kann. Diese entstanden meist im 19. Jahrhundert und wurden von Aristokraten, Großbürgern und Künstlern bewohnt. ORF III zeigt am Dienstag die Dokumentation „Lebensraum Wiener Villen“. Wir stellen hier vier davon mit besonders prominenten Bewohnern vor.

Hans Moser hat lange in feuchten Kellern und Bassena-Wohnungen gelebt, ehe er vom Film entdeckt wurde und sich das elegante Haus in der Hietzinger Auhofstraße 76 leisten konnte. Dem Kaufvertrag aus dem Jahr 1931 ist zu entnehmen, dass er für die Gründerzeit-Villa an die Vorbesitzerinnen 100.000 Schilling zahlte (die heute rund 320.000 Euro entsprechen).