Mountainbike: Stadt Wien sperrt Strecken im Raxgebiet

"Mountainbikestrecke gesperrt": Mit diesen Hinweistafeln macht sich die Stadt Wien in der Tourismusregion am Fuße der Rax gerade nicht besonders beliebt. Nachdem mit dem Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg nach langen Verhandlungen noch kein Vertrag über die Nutzung der Bikestrecken erzielt wurde, lässt Wien als Grundeigentümer die Muskeln spielen. Vor wenigen Tagen wurde die MTB-Beschilderung abmontiert und durch Verbotsschilder ersetzt. Darauf macht die Stadt Wien deutlich, wen man für das Problem verantwortlich macht. "Diese MTB-Strecke wurde aufgelassen, da es den Tourismusverantwortlichen der Region nicht gelungen ist, einen Vertragsabschluss mit der Grundeigentümerin Stadt Wien zustande zu bringen", heißt es im Kleingedruckten.

Die Forstverwaltung Quellenschutz der Stadt Wien bewirtschaftet im Rax-Schneeberg-Gebiet 18.500 Hektar Forst. Das Forstgesetz von 1975 erlaubt es jeder Person, den Wald zu Erholungszwecken frei zu nutzen. Allerdings nur zu Fuß. Für das Befahren von Wald und Forststraßen braucht es die Genehmigung des Eigentümers.

Legales Streckennetz Um das entsprechende Vertragswerk kümmerte sich in der Tourismusregion Wiener Alpen in NÖ aus der Historie heraus die ARGE Mountainbike (MTB). Durch die Schaffung eines legalen Streckennetzes in den Mountainbikezentren Wienerwald, Wexl-Trails in St. Corona am Wechsel, dem Bikepark am Semmering und dem neuen Alpen-Bikepark am Schneeberg, haben sich die Vorzeichen allerdings geändert, erklärt der Obmann des Tourismusverbandes Semmering-Rax-Schneeberg, Christian Blazek. Die ARGE MTB wird eingestellt. "Deshalb haben wir nun selbst versucht, ein Vertragswerk mit der Stadt Wien zu erstellen", so Blazek. In erster Linie geht es um die Haftungsfrage, erklärt Peter Lepkowicz, Leiter der Forstverwaltung Quellenschutz. Die Verträge wurden bisher zwischen den Anwälten hin- und hergereicht, aber ohne Ergebnis.

