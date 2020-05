Motorradunfälle: Ein falscher Blick kann tödlich sein

Ein Motorradfahrer faehrt am Donnerstag, 1.Dezember 2005, an einer Leitplanke mit Unterfahrschutz auf einer Landstrasse nahe Schierensee, westlich von Kiel, entlang. Dieser freihaengende, nachfedernde Schutz, der jetzt an Gefahrenstellen in Schleswig-Holstein montiert wird, soll die Unfallfolgen fuer gestuerzte Motorradfahrer mindern. Diese Schutzvorrichtung aus Stahlblechprofilen kostet je nach Kurvenlaenge zwischen 5000 und 10.000 Euro. (AP Photo/Heribert Proepper)

© Bild: Deleted - 1626021