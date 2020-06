Motorradunfälle: 245 weiße Kreuze mahnen

Die Statistik unterstreicht die Einschätzung der Experten. Von den 16 im Vorjahr getöteten Motorradlenkern gehörten zehn zur Altersgruppe 50 Jahre oder mehr, 2018 mit ebenso vielen Todesopfern waren acht 50 Jahre oder älter. „Das sind nicht unbedingt die Raser, die mit 150 fahren“, erläutert Felber. „Aber als Motorradfahrer fährt man sehr oft am Limit, und dann können viele nicht mehr reagieren.“

Übermüdet und am Wochenende

Auch die Auswertung der Unfallzahlen in Bezug auf die Wochentage spricht für Lenker, die ihr Hobby nur selten ausüben: Die meisten Unfälle mit Todesopfern gab es laut Langzeitstudie von 2000 bis 2019 am Wochenende (50 Prozent), und zwar großteils am Nachmittag. „Das ist ähnlich wie bei Skiunfällen“, analysiert Felber. „Man ist länger unterwegs, es kommt zur Übermüdung.“