Mehrere Motorradlenker am Wochenende verunglückt

Ein Motorradlenker ist am Samstag im Bezirk Südoststeiermark tödlich verunglückt. Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn, stürzte und prallte gegen einen Pkw. Obwohl der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs eine Vollbremsung durchführte, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern, teilte die Polizei mit. Der Unfall geschah gegen 18.30 Uhr in Bad Gleichenberg. Der Fahrer des Autos, ein 71-Jähriger Steirer, blieb ebenso wie seine Beifahrerin unverletzt. Hinweise auf Alkoholisierung gab es laut Polizei keine.

Unfall in Wiener Neustadt

Bei einem Verkehrsunfall in Wiener Neustadt ist ein Motorradlenker am Samstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der 22-Jährige war mit seinem Bike ins Schleudern geraten, als er einen Pkw überholt hatte. Anschließend prallte er Polizeiangaben zufolge gegen am Straßenrand befindliche Begrenzungssteine. Der Mann wurde in das Landesklinikum in der Statutarstadt eingeliefert.