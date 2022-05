Motorradlenker in Villach nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Ein 37-jähriger Motorradlenker ist am Samstagabend in Villach an einer Verkehrskreuzung mit einem 33-jährigen Pkw-Fahrer zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer aus dem Bezirk Villach-Land wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Der Schwerverletzte wurde ins LKH Villach gebracht, der Pkw-Lenker blieb unverletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.