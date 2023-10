Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen: 26-Jähriger kam ums Leben

Ein Motorradlenker ist am Sonntag am frühen Nachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw in der Steiermark ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war der 26-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit seinem Motorrad auf der B 113 von Trieben in Richtung Rottenmann (Bezirk Liezen) unterwegs, als es bei einem Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines einheimischen Lenkers (72) kam. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Abbiegemanöver

Demnach war der 72-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf einem Verbindungsweg in Richtung Südwesten unterwegs gewesen, von wo er links auf die Schoberpass-Bundesstraße 113 abbiegen wollte. Der Pkw-Lenker dürfte beim Einbiegen in die Bundesstraße den herannahenden Motorradfahrer übersehen haben.

Ausweichmanöver

Laut Zeugenaussagen versuchte der Motorradlenker noch auszuweichen. Er legte demnach sein Motorrad vor dem Zusammenstoß auf die Seite, schlitterte jedoch mit seinem Körper gegen das Heck des Autos. Neben einem Notarztteam stand noch die Feuerwehr St. Lorenzen im Paltental mit sieben Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz.