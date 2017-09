Motorrad-Diebstähle bei Kärntner Harley-Treffen

Beim Harley-Treffen am Kärntner Faaker See sind am Mittwoch drei Motorräder gestohlen worden. Zwei "Fat Boy"-Bikes im Wert von insgesamt 33.000 Euro sind verschwunden, außerdem eine 6.000 Euro schwere Kawasaki.

Die Polizei rief die Teilnehmer erneut auf, ihre Motorräder zu sichern und, wenn möglich, nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Jedes Jahr werden beim Harley-Treffen mehrere Bikes gestohlen.