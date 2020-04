Mordversuch: Steirer attackierte Großvater mit Messer

Ein Steirer steht unter schwerem Verdacht: Der 26-Jährige soll am Dienstag seinen Großvater mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Der 70-Jährige überlebte und wurde in einem Spital operiert.

Die Hintergründe waren Dienstagnachmittag noch nicht geklärt. Fest stand, dass der 26-Jährige seine Großeltern in deren Wohnung in Leoben besuchte. Plötzlich soll der Enkel in Wut geraten sein und zu einem Messer gegriffen haben. Damit soll er auf den Steirer eingestochen haben.