Mordfall Jennifer Scharinger: Polizei gibt neue Details bekannt

Fest steht, dass die junge Frau zuletzt lebend am 22. Jänner 2018 gesehen worden war - von ihrem Ex-Freund. Laut dem Medienbericht soll der Verdächtige noch am Tag ihres offiziellen Verschwindens auf Jenni losgegangen sein.

Stumpfe Gewalt gegen Kopf

In ihrer Wohnung in der Brigittenau soll der heute 32-Jährige seiner damaligen Ex-Freundin stumpfe Gewalt gegen den Kopf zugefügt und sie auch gewürgt haben. Woran die junge Frau schließlich genau gestorben ist, will die Polizei bei der Pressekonferenz bekannt geben.

Bereits bekannt war, dass es an jenem Tag einen Streit zwischen den beiden gegeben hat. Im Zuge dessen soll die damals 21-Jährige die Beziehung auch beendet haben.

Jennifers Ex-Freund geriet damals bereits unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Das Paar lebte trotz der Trennung noch gemeinsam in der Wohnung.