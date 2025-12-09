Mordfall Jennifer Scharinger: Polizei gibt neue Details bekannt
Nach knapp acht Jahren ist eines der größten Kriminalrätsel Österreichs offenbar gelöst. Der 32-jährige Ex-Freund von Jennifer Scharinger legte ein Geständnis ab und führte Ermittler beim Truppenübungsplatz Allentsteig in NÖ zu den Überresten der seit 2018 vermissten Wienerin.
Zu Mittag gibt die Polizei in einer Pressekonferenz weitere Details zu dem seit Jahren ungelösten Mordfall bekannt. Der Ex-Freund hat sich auf einer Polizeistelle im Waldviertel gestellt und die Polizei dorthin geführt, wo er die Leiche der jungen Frau vergraben hat, berichtete zuerst die Kronenzeitung.
Fest steht, dass die junge Frau zuletzt lebend am 22. Jänner 2018 gesehen worden war - von ihrem Ex-Freund. Laut dem Medienbericht soll der Verdächtige noch am Tag ihres offiziellen Verschwindens auf Jenni losgegangen sein.
Stumpfe Gewalt gegen Kopf
In ihrer Wohnung in der Brigittenau soll der heute 32-Jährige seiner damaligen Ex-Freundin stumpfe Gewalt gegen den Kopf zugefügt und sie auch gewürgt haben. Woran die junge Frau schließlich genau gestorben ist, will die Polizei bei der Pressekonferenz bekannt geben.
Bereits bekannt war, dass es an jenem Tag einen Streit zwischen den beiden gegeben hat. Im Zuge dessen soll die damals 21-Jährige die Beziehung auch beendet haben.
Jennifers Ex-Freund geriet damals bereits unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Das Paar lebte trotz der Trennung noch gemeinsam in der Wohnung.
Ermittlungen gegen Ex-Freund eingestellt
Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung waren im April 2019 aber eingestellt worden. Doch die Suche nach der Vermissten ging weiter. Erst im Oktober lobten ihre Eltern 50.000 Euro für Hinweise aus.
Erneut ins Rollen gebracht haben dürfte den Fall nun ein Streit zwischen dem Verdächtigen und seiner aktuellen Lebensgefährtin. Der 32-Jährige soll seine Freundin dabei verletzt haben und wurde im Zuge dessen auch mit neuen Ermittlungsansätzen zum Vermisstenfall Jennifer Scharinger konfrontiert.
DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen
Am Wochenende legte der Mann schließlich ein Geständnis ab und führte die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien am Montag zu einem Waldstück bei der Böhmerwald-Bundesstraße (B38) im Bereich von Franzen. Dort wurden Tatortspezialisten und Spürhunde tatsächlich fündig.
Es handelt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die sterblichen Überreste von Jennifer. Ein DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen.
