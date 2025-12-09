Jennifer S.: Düsterer Fund im militärischen Sperrgebiet

Ein paar Kilometer nach Krems bricht sie auf, die dicke Nebelwand; der Weg ins Waldviertel führt an diesem Dienstag zu strahlendem Sonnenschein.

Hier war auch der mutmaßliche Mörder von Jennifer S. – der 32-jährige Ex-Lebensgefährte der jungen Frau – vor acht Jahren unterwegs, um die Leiche zu verstecken. Und hier, zwischen Strones und Franzen im Bezirk Zwettl, wurde der Mann, der Jennifer S. auf dem Gewissen haben soll, tatsächlich fündig – für ihn war es das perfekte Versteck.

Es ist ein schmaler, leicht zu übersehender Feldweg, der von der Böhmerwald-Bundesstraße (B38) in den Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPL) führt. Hier bog auch der 32-Jährige mit seinem Auto ab, um sein Opfer nur ein paar Hundert Meter weiter abzulegen. Sorgen, dass Spaziergänger die sterblichen Überreste von Jennifer S. finden könnten, musste sich der 32-Jährige nicht machen. Denn gleich zu Beginn des Feldweges warnt ein gelbes Schild mit der Aufschrift "Militärisches Sperrgebiet" all jene, die sich in diesem Bereich aufhalten wollen. Nicht nur das Betreten ist laut dem Bundesministerium für Landesverteidigung verboten, sondern auch das "Fotografieren, Filmen und Zeichnen". Es wird mit Strafen gedroht. Alarm um Blindgänger Zwar wird der TÜPL militärisch überwacht, doch bei einer Größe von mehr als 15.700 Hektar hätte es eines Zufalls bedurft, dass Soldaten auf die Leiche gestoßen wären. Allerdings sollen die Fahnder vor der Tatortarbeit beim Bundesheer Rücksprache gehalten haben, ob in diesem Bereich mit Blindgängern oder anderer Gefahr zu rechnen ist. Die Antwort lautet: nein.